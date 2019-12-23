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Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ и займется продажей санированных банков
23 декабрь 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 23.12.2019. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев покидает Центробанк. Об этом заявила сегодня, 23 декабря, журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, теперь Василий Поздышев станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который был создан регулятором в 2017 году для оздоровления проблемных банков по новой схеме — через прямые вливания в капитал.
Как уточняет «Коммерсантъ», по мнению экспертов, переход Василия Поздышева с поста зампреда ЦБ на должность председателя совета директоров управляющей компании ФКБС «по факту означает конец периода, связанного с громкими случаями потери финансовой стабильности крупными банками, и завершение расчистки сектора».
Напомним, что в должности зампреда Центробанка России Василий Поздышев работал с 2014 года и курировал санацию банков.
По ее словам, теперь Василий Поздышев станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который был создан регулятором в 2017 году для оздоровления проблемных банков по новой схеме — через прямые вливания в капитал.
Как уточняет «Коммерсантъ», по мнению экспертов, переход Василия Поздышева с поста зампреда ЦБ на должность председателя совета директоров управляющей компании ФКБС «по факту означает конец периода, связанного с громкими случаями потери финансовой стабильности крупными банками, и завершение расчистки сектора».
Напомним, что в должности зампреда Центробанка России Василий Поздышев работал с 2014 года и курировал санацию банков.
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