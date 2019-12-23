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Авиакомпании предупредили Минтранс об угрозе срыва полетов в новогодние праздники





«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вынуждена обратиться к Вам по поводу критической ситyации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», —



В АЭВТ отмечают, что «по обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», так как авиакомпании уже запланировали их для использования в новогодние праздники.



«Невключение такого большого количества ВС в Приложения к соответствующим Соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным ВС представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — отмечается в письме.



Владимир Тасун просит Александра Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и поручить департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения. УрБК, Москва, 23.12.2019. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений ведомства по использованию порядка самолетов. Об этом говорится в письме за подписью главы объединения Владимира Тасуна в адрес заместителя главы ведомства Александра Юрчика.«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вынуждена обратиться к Вам по поводу критической ситyации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», — говорится в письмеВ АЭВТ отмечают, что «по обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», так как авиакомпании уже запланировали их для использования в новогодние праздники.«Невключение такого большого количества ВС в Приложения к соответствующим Соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным ВС представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — отмечается в письме.Владимир Тасун просит Александра Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и поручить департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:54</span><br /><strong>Авиакомпании предупредили Минтранс об угрозе срыва полетов в новогодние праздники</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.12.2019. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений ведомства по использованию порядка самолетов. Об этом говорится в письме за подписью главы объединения Владимира Тасуна в адрес заместителя главы ведомства Александра Юрчика. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092265-rossiyskie-aviakompanii-predupredili-mintrans-ob-ugroze-sryva-poletov-v-novogodnie-prazdniki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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