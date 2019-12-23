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Прокуратура выявила нарушения в работе свердловского минприроды в сфере охраны лесов
23 декабрь 2019 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Прокуратура выявила нарушения в деятельности министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области при реализации полномочий по защите лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о порядке рассмотрения обращений граждан, факты непривлечения виновных в лесонарушениях лиц к административной ответственности, пассивная работа ведомства по взысканию в судебном порядке сумм ущерба, причиненного природными пожарами лесному хозяйству, бездействие по контролю за соблюдением арендаторами условий договоров аренды лесных участков и проектов освоения лесов, в том числе по обеспечению на лесных угодьях пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Также были выявлены недостатки в осуществлении министерством деятельности по взысканию задолженности за использование лесов, о чем свидетельствует ее постоянный рост.
Обо всех этих нарушениях прокурор области Сергей Охлопков сообщил губернатору региона Евгению Куйвашеву.
«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о порядке рассмотрения обращений граждан, факты непривлечения виновных в лесонарушениях лиц к административной ответственности, пассивная работа ведомства по взысканию в судебном порядке сумм ущерба, причиненного природными пожарами лесному хозяйству, бездействие по контролю за соблюдением арендаторами условий договоров аренды лесных участков и проектов освоения лесов, в том числе по обеспечению на лесных угодьях пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Также были выявлены недостатки в осуществлении министерством деятельности по взысканию задолженности за использование лесов, о чем свидетельствует ее постоянный рост.
Обо всех этих нарушениях прокурор области Сергей Охлопков сообщил губернатору региона Евгению Куйвашеву.
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