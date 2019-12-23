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Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 38 коп.

23 декабрь 2019 (16:11)

УрБК, Москва, 23.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 16 коп. до 62,25 руб., евро — на 38 коп. до 69 руб.

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