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«МегаФон» и Booking.com запустили бесплатный роуминг в 130 странах
23 декабрь 2019 (15:10)
УрБК, Москва, 23.12.2019. «МегаФон» и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили соглашение о введении бесплатного роуминга в 130 странах мира для своих клиентов. Абоненты с зеленой SIM-картой смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях, сообщает пресс-служба оператора связи.
Услуга для абонентов «МегаФона» будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.
«В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1 Гб интернета. В проект уже включились около миллиона отелей из более чем 130 стран мира», — говорится в сообщении.
«Предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Первые дни января — особое время, и быть на связи с родными и близкими — главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
«Мы рады в партнерстве с «МегаФоном» сделать это уникальное предложение для путешественников. Устранение любых неудобств из клиентского опыта — одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия», — отмечает вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан.
Услуга для абонентов «МегаФона» будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.
«В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1 Гб интернета. В проект уже включились около миллиона отелей из более чем 130 стран мира», — говорится в сообщении.
«Предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Первые дни января — особое время, и быть на связи с родными и близкими — главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», — комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
«Мы рады в партнерстве с «МегаФоном» сделать это уникальное предложение для путешественников. Устранение любых неудобств из клиентского опыта — одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия», — отмечает вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан.
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