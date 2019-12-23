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МГТУ в сотрудничестве с МИСиС и ММК разработает образовательную программу по металлургии

УрБК, Магнитогорск, 23.12.2019. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (МГТУ), являющийся основным поставщиком инженерных кадров для ММК, и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» совместно разработают образовательную программу по направлению «металлургия». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«В 2019 году Министерство науки и высшего образования РФ выступило с инициативой о проведении конкурса среди региональных вузов страны с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в ТОП-200 предметных глобальных рейтингов. Оператором конкурса выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», — говорится в сообщении.



Всего в конкурсе победу одержали 30 университетов, в число которых вошел Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. МГТУ получит финансирование на реализацию и разработку собственной образовательной программы по направлению «металлургия». Ведущим университетом в реализации проекта выступит Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» — лучший университет страны 2019 года по версии Forbes Россия, также входящий в ТОП-100 предметного рейтинга QS Worlds university ranking по направлению «материаловедение». Кроме того, в разработке программы примут участие специалисты стратегического промышленного партнера вуза — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



На разработку и реализацию передовой образовательной программы высшего образования с привлечением научно-педагогических работников МИСиС МГТУ им. Г. И. Носова получит 10 млн руб. Выделенные средства пойдут также и на закупку необходимого оборудования.



По мнению ректора МГТУ Михаила Чукина, образовательная коллаборация имеет важное значение не только для вуза, но и для региона в целом.



«Реализация такой программы отвечает интересам всех сторон: и МГТУ им. Г. И. Носова, и МИСиС, и нашего важнейшего стратегического партнера ПАО «ММК». Для университетов разработка и внедрение передовой образовательной программы — это всегда успех, ведь таким образом мы готовим специалистов, востребованных на рынке труда не только сегодня, но и, что важно в нашем быстро меняющемся мире, завтра. И здесь важно понимать, что такие специалисты будут востребованы везде — не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Интересы предприятия тоже ясны: новая программа будет соответствовать реальным условиям работы на предприятии, в процессе обучения новых специалистов металлургической отрасли будет организована практика на площадке Магнитогорского металлургического комбината, что позволит сделать обучение максимально эффективным», — считает Михаил Чукин.



Реализация проекта рассчитана на два года. К концу 2019 года уже будет разработан прототип передовой образовательной программы, а также научно-педагогические работники МГТУ пройдут повышение квалификации. Образовательную программу для студентов планируют запустить в опорном университете в сентябре 2021 года.



По мнению экспертов, создание нового образовательного продукта — важный шаг на пути к преобразованию всех направлений подготовки в региональных университетах. А данная межвузовская коллаборация с ведущими вузами страны позволит внедрить качественные образовательные программы с учетом запросов представителей реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов.

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