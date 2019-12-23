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Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Свердловской области будут работать три дня в новогодние праздники

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В предстоящие новогодние и предновогодние дни сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в Свердловской области будут осуществлять прием граждан в понедельник, 30 декабря, а также 3, 4 и 5 января — это первые пятница, суббота и воскресенье нового года.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области, обратиться за регистрационными действиями с транспортными средствами, обменять или получить водительское удостоверение можно будет с 09.00 до 17.00 часов, без перерыва. Работа всех подразделений РЭО региона будет осуществляться по единому графику.



Начиная с 9 января нового года прием граждан будет осуществляться по обычным графикам.



Отмечается, что за прошлые новогодние праздники сотрудниками РЭО Свердловской области проведено свыше 2 тыс. операций, связанных с регистрационными действиями транспортных средств, выдано 850 водительских удостоверений и у более 700 граждан приняты экзамены на получение водительских удостоверений.

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