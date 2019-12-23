Наталия Плохая: Клиенты меньше стали доверять рекламе и стараются разглядеть условия под «звездочкой»

Фотография предоставлена пресс-службой банка «НЕЙВА»

— Клиент, который выбирает карту на «свободном» рынке, без привязки к зарплатному проекту, — это более внимательный клиент, который выбирает карту под свои потребности.В первую очередь, как и всегда, он обращает внимание на ценовые параметры. У клиентов остается желание получить максимум сервисов за минимум денег. Они изучают условия обслуживания карт, начисления процентов и кэшбэка. Сколько стоит пополнять карту и снимать с нее наличные, цена на переводы с карт. Кроме того, они меньше стали доверять рекламе и стараются разглядеть условия под «звездочкой». Многие понимают, что за большими обещаниями может скрываться, например, кэшбэк баллами, а не живыми деньгами или для получения кэшбэка надо зарегистрировать и предъявить чеки.— Помимо тарифов, клиенты стали обращать внимание на удобство, простоту сервисов и удаленное обслуживание. Все большее их число на этапе выбора карты уточняют, есть ли мобильное приложение и сервисы оплаты телефоном (Google Pay, Apple Pay).Важным вопросом стало удобство пополнения и возможность сделать это безналично, желательно в один-два клика. Клиенты, особенно в больших городах, все меньше снимают наличные, но тем не менее вопрос снятия всегда актуален, поэтому если банк предлагает снятие без комиссии в любом банкомате России, а может, и мира, то это играет большую роль при выборе карты.Даже вопрос легкости получения кэшбэка актуален — можно просто совершать операции и получать свое вознаграждение, а можно выбрать карту, ждать выплаты, а потом выяснить, что, оказывается, для получения надо было сохранить чек, зарегистрировать его. Так что простота — это одно из важных условий в сервисах.Также сейчас, в период всплеска мошенничества по банковским картам, их держатели стали обращать внимание на инструменты защиты, которые может предоставить банк для защиты средств. Например, есть ли возможность настроить разные лимиты на разные операции по картам, насколько это быстро и просто.— Несмотря на то, что наш банк не очень большой, мы понимаем, что без технологий сейчас никуда, и внедряем все необходимые сервисы.Так, мы одними из первых в регионе подключились к СБП, и теперь наши клиенты могут по номеру телефона отправлять деньги в другие банки, и наоборот, можно по номеру телефона получать переводы на счета в «НЕЙВЕ».Программа лояльности у нас очень гибкая: держатель карты сам может выбрать, за что получать вознаграждение, и менять свой выбор ежемесячно. Любят использовать и наш «календарь кэшбэка»: по нему можно спланировать важную покупку и получить кэшбэк, сумма которого не ограничена.С осени у нас новая карта Путешественника с накоплением миль, за все покупки по ней клиенту начисляются мили, и в итоге потом накопленными милями можно будет компенсировать покупку билета на самолет, поезд или морской транспорт абсолютно любой компании. Это тот вариант, когда кэшбэк превращается в доход, который реально можно оценить, и когда ежедневные траты вдруг «превращаются» в билет до Сочи.Все знают, что у нас в банке самый выгодный курс обмена валюты, в связи с этим хочется отметить, что и по картам то же самое, с нашими картами очень выгодно ездить за границу или делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. У нас даже есть возможность снимать за границей наличные в банкоматах без комиссии.— В какой-то момент мы ввели условие, что необходимо совершить оборот покупок для начисления процентов на остаток по счету. Есть необходимый оборот в выписке — начисляли проценты. Но ежемесячно стали поступать жалобы и непонимание: мол, я покупки совершил, а вы мне проценты не начислили. Нам приходилось объяснять, что технология по картам имеет свои особенности: если ты совершил покупку в магазине, то по выписке она может пройти только через несколько дней. Думаю, теперь все знают, что сначала сумма резервируется (холдируется), а потом списывается со счета. Клиент не может сам управлять этим процессом. Мы решили исправить эту ситуацию — теперь мы начисляем проценты и анализируем дату покупки, а не дату ее отражения в выписке.— Карта как форм-фактор оплаты уже теряет свою популярность, уже сейчас мы видим, что все чаще люди расплачиваются телефоном, часами.Уже сейчас есть «карты без пластика». Приходить и получать карту отпадает необходимость. Выпустил ее в мобильном приложении, привязал к сервисам Google Pay, Apple Pay, и можно сразу пользоваться хоть в офлайн-магазинах, хоть в интернет-магазинах.— Переводы с карту на карту — один из самых востребованных сервисов, потому что это просто и быстро. Никто не хочет теперь связываться с заполнением многочисленных реквизитов, которые непонятны большинству нашего населения. Но у этих переводов появился сильный конкурент — переводы по номеру телефона через СБП. Это еще проще для человека, поэтому эти платежи будут расти по мере вступления российских банков в СБП.— Больше всего каждый месяц наши клиенты тратят на продукты питания (кстати, у нас есть кэшбэк Гастроном на товары в супермаркетах, магазинах продуктов и алкомаркетах), второе место делят две категории в зависимости от сезона: зимой и осенью это «одежда и обувь», а весной и летом — «путешествия». На третьем месте — «товары для дома и ремонта».— Надо понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке, как правило, бесплатные карты банк предлагает при соблюдении определенных условий. Например, клиент должен совершить определенный оборот по покупкам или держать определенный остаток. Каждый банк, исходя из своих целей, может для себя построить модель, при которой возможен «бесплатный» тариф, но мы понимаем, что банк заработает на других операциях. Банку интересны активные клиенты, раздавать бесплатно карты неактивным клиентам — это убыточная история.— Сегодняшние дети — уже не дети! Это поколения, которые родились в очень технологичное время, они знают, что такое интернет, мобильный телефон, банкомат не приводит их в ужас.Карты, покупки в магазинах — им это все интересно. Я не буду говорить о формировании финансовой грамотности, самостоятельности. Я скажу о том, что родителям это очень удобно. Одна секунда, и можно ребенку перечислить 100 руб. на мороженое или на проезд. И при этом все под контролем: родитель получит sms при любом действии ребенка и может установить лимиты на снятие наличных, на покупки в магазинах, на покупки в интернет-магазинах. Очень удобно с картой отправить ребенка на каникулы с классом в другой город, а может, и страну — думаю, не возникает вопросов, что это гораздо удобнее, чем с наличными. Карта у ребенка — это теперь не роскошь, это необходимость, которая облегчает всем жизнь. А если еще и кэшбэк, то это тоже приятно.— Эти карты не соревнуются, у каждой из них свой набор функций и целевая аудитория. Если говорить в цифрах, то, конечно, лидируют дебетовые карты, так как их выдают как зарплатные, пенсионные, студенческие.