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Оборот оптовой торговли в Свердловской области за 10 месяцев сократился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-октябре 2019 года составил 1 трлн 787 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 14,1% меньше уровня аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В октябре оборот оптовой торговли на Среднем Урале составил 199 млрд руб. Это на 19,1% ниже уровня соответствующего месяца прошлого года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:04</span><br /><strong>Оборот оптовой торговли в Свердловской области за 10 месяцев сократился на 14%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-октябре 2019 года составил 1 трлн 787 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 14,1% меньше уровня аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092251-oborot-optovoy-torgovli-v-sverdlovskoy-oblasti-za-10-mesyacev-sokratilsya-na-14.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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