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Оборот оптовой торговли в Свердловской области за 10 месяцев сократился на 14%
23 декабрь 2019 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-октябре 2019 года составил 1 трлн 787 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 14,1% меньше уровня аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В октябре оборот оптовой торговли на Среднем Урале составил 199 млрд руб. Это на 19,1% ниже уровня соответствующего месяца прошлого года.
В октябре оборот оптовой торговли на Среднем Урале составил 199 млрд руб. Это на 19,1% ниже уровня соответствующего месяца прошлого года.
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