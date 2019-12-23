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Коммунальные службы Екатеринбурга вывели на улицы 371 единицу техники для уборки снега и наледи
23 декабрь 2019 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Для борьбы со снежными заносами и наледью субботним днем, 21 декабря, было задействовано 240 единиц техники и 432 дорожных рабочих. При этом 371 единица спецтехники была привлечена ночью — с 21 по 22 декабря, а в воскресенье днем в городе трудились водители 228 машин.
Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопада, накрывшего уральскую столицу в конце прошлой недели: активная уборка улиц города не прекращалась в субботу и в воскресенье, 21 и 22 декабря 2019 года.
По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, субботним днем, 21 декабря, для борьбы со снежными заносами и наледью было задействовано 240 единиц техники и 432 дорожных рабочих. Только за один день было утилизировано 2 тыс. 725 т снега. Кроме того, механизаторы районных ДЭУ и дорожные рабочие для предотвращения гололедных явлений на дорогах, а также тротуарах и других пешеходных зонах города рассыпали более 40 т реагента и 6,3 т мелкой щебенки.
Согласно официальной информации, в ночь с 21 на 22 декабря, когда на расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 371 единицу спецтехники, в том числе КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры и другие, на приборке улично-дорожной сети трудились 158 дорожных рабочих, при этом на снегоприемные полигоны было вывезено 9 тыс. 323 т снега.
В воскресенье, 22 декабря, на зачистке города от снега и наледи трудились водители 228 машин специализированной техники, а вручную разгребали снег и боролись с наледью 437 дорожных рабочих. В этот день для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 76 т противогололедных материалов и 11,3 т мелкофракционного щебня.
Всего в декабре коммунальные службы уральской столицы уже вывезли на снежные полигоны более 103 тыс. т снежной массы.
В понедельник, 23 декабря, процесс ликвидации последствий снегопада, а также устранение гололедных явлений на дорогах и тротуарах будет продолжен.
Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, коммунальные службы Екатеринбурга продолжают устранять последствия снегопада, накрывшего уральскую столицу в конце прошлой недели: активная уборка улиц города не прекращалась в субботу и в воскресенье, 21 и 22 декабря 2019 года.
По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, субботним днем, 21 декабря, для борьбы со снежными заносами и наледью было задействовано 240 единиц техники и 432 дорожных рабочих. Только за один день было утилизировано 2 тыс. 725 т снега. Кроме того, механизаторы районных ДЭУ и дорожные рабочие для предотвращения гололедных явлений на дорогах, а также тротуарах и других пешеходных зонах города рассыпали более 40 т реагента и 6,3 т мелкой щебенки.
Согласно официальной информации, в ночь с 21 на 22 декабря, когда на расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 371 единицу спецтехники, в том числе КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры и другие, на приборке улично-дорожной сети трудились 158 дорожных рабочих, при этом на снегоприемные полигоны было вывезено 9 тыс. 323 т снега.
В воскресенье, 22 декабря, на зачистке города от снега и наледи трудились водители 228 машин специализированной техники, а вручную разгребали снег и боролись с наледью 437 дорожных рабочих. В этот день для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано более 76 т противогололедных материалов и 11,3 т мелкофракционного щебня.
Всего в декабре коммунальные службы уральской столицы уже вывезли на снежные полигоны более 103 тыс. т снежной массы.
В понедельник, 23 декабря, процесс ликвидации последствий снегопада, а также устранение гололедных явлений на дорогах и тротуарах будет продолжен.
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