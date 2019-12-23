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Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в 2019 году составило 51,7%
23 декабрь 2019 (12:18)
УрБК, Челябинск, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в 2019 году составило 51,7%, а объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в регионе вырос до 197,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
По данному показателю Челябинская область заняла 29 место в общероссийском рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. При этом изменение задолженности на одного человека в регионе за год составило всего 28,3%.
У ближайших соседей дела обстоят намного хуже: Тюменская область заняла в данном рейтинге 79 место (68,2% закредитованности), Курганская область – 83 место (72,8%), а Свердловская — 66 место (61,3%).
Отметим, что средний уровень закредитованности россиян за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1%.
По данному показателю Челябинская область заняла 29 место в общероссийском рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. При этом изменение задолженности на одного человека в регионе за год составило всего 28,3%.
У ближайших соседей дела обстоят намного хуже: Тюменская область заняла в данном рейтинге 79 место (68,2% закредитованности), Курганская область – 83 место (72,8%), а Свердловская — 66 место (61,3%).
Отметим, что средний уровень закредитованности россиян за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1%.
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