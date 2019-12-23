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При поддержке компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге прошел Чемпионат мира Всемирного танцевального Совета
23 декабрь 2019 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. ООО «ФОРЭС» выступило одним из генеральных партнеров Чемпионата мира Всемирного танцевального Совета (WDC) по десяти танцам среди профессионалов. Состязание впервые прошло в Екатеринбурге 21 декабря 2019 года в новом концертном зале международного выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает пресс-служба компании.
Одновременно с Чемпионатом мира WDC прошел и первый турнир новой организации — Европейско-Азиатского танцевального совета (EADC).
Всего в соревнованиях приняли участие около сотни танцевальных пар из почти 20 стран, расположенных на трех континентах. Предварительные туры прошли днем, а вечером состоялись полуфиналы и финалы.
«Наша компания и ее учредители последовательно помогают развивать на Урале отдельные направления как в спорте, так и в культуре. Но поддержать и наблюдать подобное сочетание спорта и искусства довелось впервые. Самое настоящее состязание — с болельщиками, возгласами в поддержку. И, конечно, чемпионат вновь показал, что Екатеринбург способен проводить яркие события общероссийского и мирового значения. Это, безусловно, на пользу как городу, так и всем уральцам», — цитирует пресс-служба исполнительного директора ООО «ФОРЭС» Михаила Ловкова.
Одновременно с Чемпионатом мира WDC прошел и первый турнир новой организации — Европейско-Азиатского танцевального совета (EADC).
Всего в соревнованиях приняли участие около сотни танцевальных пар из почти 20 стран, расположенных на трех континентах. Предварительные туры прошли днем, а вечером состоялись полуфиналы и финалы.
«Наша компания и ее учредители последовательно помогают развивать на Урале отдельные направления как в спорте, так и в культуре. Но поддержать и наблюдать подобное сочетание спорта и искусства довелось впервые. Самое настоящее состязание — с болельщиками, возгласами в поддержку. И, конечно, чемпионат вновь показал, что Екатеринбург способен проводить яркие события общероссийского и мирового значения. Это, безусловно, на пользу как городу, так и всем уральцам», — цитирует пресс-служба исполнительного директора ООО «ФОРЭС» Михаила Ловкова.
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