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При поддержке компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге прошел Чемпионат мира Всемирного танцевального Совета

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. ООО «ФОРЭС» выступило одним из генеральных партнеров Чемпионата мира Всемирного танцевального Совета (WDC) по десяти танцам среди профессионалов. Состязание впервые прошло в Екатеринбурге 21 декабря 2019 года в новом концертном зале международного выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает пресс-служба компании.



Одновременно с Чемпионатом мира WDC прошел и первый турнир новой организации — Европейско-Азиатского танцевального совета (EADC).



Всего в соревнованиях приняли участие около сотни танцевальных пар из почти 20 стран, расположенных на трех континентах. Предварительные туры прошли днем, а вечером состоялись полуфиналы и финалы.



«Наша компания и ее учредители последовательно помогают развивать на Урале отдельные направления как в спорте, так и в культуре. Но поддержать и наблюдать подобное сочетание спорта и искусства довелось впервые. Самое настоящее состязание — с болельщиками, возгласами в поддержку. И, конечно, чемпионат вновь показал, что Екатеринбург способен проводить яркие события общероссийского и мирового значения. Это, безусловно, на пользу как городу, так и всем уральцам», — цитирует пресс-служба исполнительного директора ООО «ФОРЭС» Михаила Ловкова.

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