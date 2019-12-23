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Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре сократился на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре 2019 года составил 179 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



В сопоставимых ценах показатель сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:15</span><br /><strong>Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре сократился на 7,5%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре 2019 года составил 179 млрд руб., сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092245-obem-vypolnennyh-stroitelnyh-rabot-v-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-noyabre-sokratilsya-na-75.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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