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Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре сократился на 7,5%

23 декабрь 2019 (11:15)

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре 2019 года составил 179 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах показатель сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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