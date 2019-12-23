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Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в октябре снизилась до 9,4%

УрБК, Москва, 23.12.2019. За 10 месяцев 2019 года в РФ было выдано 1 млн 008 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,2 трлн руб., что в количественном и денежном выражении ниже уровня января-октября 2018 года на 14,2 и 5,8% соответственно. Об этом говорится в докладе «О развитии банковского сектора Российской Федерации», который подготовил Центробанк.



«Снижение в том числе обусловлено реструктуризацией ипотечных кредитов в 2018 году. Данная динамика также свидетельствует об увеличении среднего размера ипотечного кредита, что в том числе связано с ростом цен на недвижимость», — говорится в сообщении.



Ставки по ипотечным кредитам в рублях в октябре снизились до исторического минимума (9,4%). В ноябре, по данным мониторинга процентных ставок крупнейших банков, ставки снизились в диапазоне от 0,7 до 2,0 процентного пункта.

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