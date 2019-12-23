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Инфляция в Свердловской области превысила общероссийский показатель на 0,7%
23 декабрь 2019 (10:27)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в ноябре составила 3,5%, в Свердловской области — 4,2%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«В ноябре 2019 года годовая инфляция в УрФО почти не изменилась по сравнению с октябрем и составила 3,5%. Таким образом, она сравнялась с общероссийским показателем, который за прошедший месяц замедлился на 0,3 п.п. Темпы прироста цен на основных товарных рынках Урала, включая важнейшие продукты питания, продолжили сокращаться, однако в ноябре в регионе ускорилась инфляция в сфере услуг — в первую очередь за счет роста стоимости телевещания», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики ЦБ, более высокий по сравнению с РФ показатель годовой инфляции в Свердловской области (4,2%) сложился в результате повышенного спроса жителей региона на легковые автомобили и туристические поездки в первой половине текущего года. В Тюменской области инфляция остается самой низкой — 2,7% из-за присутствия в ее составе двух автономных округов. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их роста более низкие (в ХМАО — 2,3%, в ЯНАО — 1%), что в настоящее время связано с развитием транспортной логистики и проникновением на эти территории крупных торговых сетей.
«В ноябре 2019 года годовая инфляция в УрФО почти не изменилась по сравнению с октябрем и составила 3,5%. Таким образом, она сравнялась с общероссийским показателем, который за прошедший месяц замедлился на 0,3 п.п. Темпы прироста цен на основных товарных рынках Урала, включая важнейшие продукты питания, продолжили сокращаться, однако в ноябре в регионе ускорилась инфляция в сфере услуг — в первую очередь за счет роста стоимости телевещания», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики ЦБ, более высокий по сравнению с РФ показатель годовой инфляции в Свердловской области (4,2%) сложился в результате повышенного спроса жителей региона на легковые автомобили и туристические поездки в первой половине текущего года. В Тюменской области инфляция остается самой низкой — 2,7% из-за присутствия в ее составе двух автономных округов. Уровень цен в этих северных регионах значительно выше, чем на остальном Урале, а темпы их роста более низкие (в ХМАО — 2,3%, в ЯНАО — 1%), что в настоящее время связано с развитием транспортной логистики и проникновением на эти территории крупных торговых сетей.
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