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Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Свердловской области за год вырос до 255,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Свердловской области в 2019 году составило 61,3%, а объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в регионе достиг 255,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



По данному показателю регион занял 66 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения, пропустив вперед Челябинскую (51,7% — 29 место) и Омскую (54,6% — 41 место) области. При этом изменение задолженности на одного человека в Свердловской области за год составило 36,8%.



Отметим, что средний уровень закредитованности россиян за 2019 год вырос с 44,9% до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), а меньше всего — Ингушетии (9,9%).

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