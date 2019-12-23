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Жительницу Свердловской области приговорили к условному сроку и штрафу за контрабанду леса на сумму в 8 млн рублей
23 декабрь 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. В Свердловской области местная жительница признана виновной в контрабанде за границу пиломатериалов хвойных пород.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Установлено, что в 2017 году подсудимая незаконно переместила через таможенную границу ЕврАзЭС обрезные хвойные распиленные пиломатериалы. Их общее количество составило более 1 тыс. м. куб. стоимостью более 7 млн 800 тыс. руб.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Установлено, что в 2017 году подсудимая незаконно переместила через таможенную границу ЕврАзЭС обрезные хвойные распиленные пиломатериалы. Их общее количество составило более 1 тыс. м. куб. стоимостью более 7 млн 800 тыс. руб.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.
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