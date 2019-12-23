Новости дня
В суд Копейска направлено уголовное дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя и табака на сумму в 9,5 млн рублей
23 декабрь 2019 (09:23)
УрБК, Челябинск, 23.12.2019. В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя и табака стоимостью свыше 9,5 млн руб.
По версии следствия, злоумышленники в декабре 2018 года приобрели немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, которые хранили с целью реализации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 10 тыс. бутылок алкогольной продукции, оцениваемой на сумму свыше 2,5 млн руб., и свыше 56 тыс. пачек табачной продукции стоимостью более 7 млн руб.
Также сообщники незаконно использовали чужие товарные знаки изготовителей оригинальной водки, причинив ущерб семи правообладателям торговых марок на сумму свыше 1,2 млн руб. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.
По версии следствия, злоумышленники в декабре 2018 года приобрели немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, которые хранили с целью реализации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 10 тыс. бутылок алкогольной продукции, оцениваемой на сумму свыше 2,5 млн руб., и свыше 56 тыс. пачек табачной продукции стоимостью более 7 млн руб.
Также сообщники незаконно использовали чужие товарные знаки изготовителей оригинальной водки, причинив ущерб семи правообладателям торговых марок на сумму свыше 1,2 млн руб. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Кыштыме перед судом предстанет мужчина за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей
- Житель Среднего Урала обвиняется в незаконном обороте немаркированного алкоголя на сумму в 1,6 млн рублей
- В Челябинской области в суд направили уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции на сумму более 40 млн рублей
- Житель Челябинской области обвиняется в торговле контрафактным алкоголем на сумму 2,5 млн рублей
- Житель Верхней Салды обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя на сумму в 1,2 млн рублей