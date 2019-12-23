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В суд Копейска направлено уголовное дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя и табака на сумму в 9,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.12.2019. В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя и табака стоимостью свыше 9,5 млн руб.



По версии следствия, злоумышленники в декабре 2018 года приобрели немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, которые хранили с целью реализации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 10 тыс. бутылок алкогольной продукции, оцениваемой на сумму свыше 2,5 млн руб., и свыше 56 тыс. пачек табачной продукции стоимостью более 7 млн руб.



Также сообщники незаконно использовали чужие товарные знаки изготовителей оригинальной водки, причинив ущерб семи правообладателям торговых марок на сумму свыше 1,2 млн руб. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

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