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В Екатеринбурге таможенники изъяли 43 килограмма нелегальной красной икры

20 декабрь 2019 (18:03)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с Россельхознадзором выявили на оптовых базах Екатеринбурга более 100 кг морепродуктов неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«На одной из торговых точек таможенники обнаружили 43 кг красной икры. На другой — 55 кг креветок и 15 кг крабов. Ни на один из товаров у предпринимателей не было документов, подтверждающих происхождение и безопасность морепродуктов. Поэтому представители Россельхознадзора приняли решение уничтожить все морепродукты», — говорится в сообщении.

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