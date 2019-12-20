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В Свердловской области в режиме неполной занятости работают более 2,1 тыс. человек

20 декабрь 2019 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области в режиме неполной занятости работают более 2 тыс. 127 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Сведения о введении режима неполной занятости поступили от 53 организаций со среднесписочной численностью работающих 10 тыс. 168 человек.

В настоящее время 1 тыс. 792 гражданина работают неполный рабочий день. 291 человек находится в простое по вине работодателя. 44 уральцам предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

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