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Прибыль российских банков за 11 месяцев выросла на 46%
20 декабрь 2019 (17:24)
УрБК, Москва, 20.12.2019. По итогам 11 месяцев 2019 года российские банки в сумме заработали 1,871 трлн руб., что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщил Центробанк РФ в обзоре о развитии банковского сектора.
По данным ЦБ, в ноябре текущего года доналоговая прибыль кредитно-финансового сектора составила около 175 млрд руб., что на 44 млрд руб. выше среднемесячной прибыли банков с начала 2019 года.
«Даже скорректированный на 0,3 трлн руб. технической прибыли от внедрения МСФО 9 полученный результат 1,6 трлн руб. заметно выше 1,3 трлн руб., заработанных в январе-ноябре 2018 года (на 23%). Положительный финансовый результат показали 350 кредитных организаций — 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 декабря 2019 года», — отмечает регулятор.
Вместе с тем в обзоре Центробанка РФ сообщается о некотором замедлении в отечественных банках темпов розничного кредитования, которые за 11 месяцев этого года возросли всего на 17,4% по сравнению с 21,4% за аналогичный период 2018 года.
Напомним, что за январь-ноябрь 2018 года общая прибыль банковского сектора составила 1,279 трлн руб., что в 1,5 раза выше финансового результата за аналогичный период 2017 года.
По данным ЦБ, в ноябре текущего года доналоговая прибыль кредитно-финансового сектора составила около 175 млрд руб., что на 44 млрд руб. выше среднемесячной прибыли банков с начала 2019 года.
«Даже скорректированный на 0,3 трлн руб. технической прибыли от внедрения МСФО 9 полученный результат 1,6 трлн руб. заметно выше 1,3 трлн руб., заработанных в январе-ноябре 2018 года (на 23%). Положительный финансовый результат показали 350 кредитных организаций — 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 декабря 2019 года», — отмечает регулятор.
Вместе с тем в обзоре Центробанка РФ сообщается о некотором замедлении в отечественных банках темпов розничного кредитования, которые за 11 месяцев этого года возросли всего на 17,4% по сравнению с 21,4% за аналогичный период 2018 года.
Напомним, что за январь-ноябрь 2018 года общая прибыль банковского сектора составила 1,279 трлн руб., что в 1,5 раза выше финансового результата за аналогичный период 2017 года.
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