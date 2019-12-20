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«Уральские авиалинии» ввели скидку в 20% на полеты компаниями от четырех человек

20 декабрь 2019 (17:07)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подготовила специальное предложение для тех, кто планирует лететь компанией от четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«При покупке авиабилетов класса обслуживания «Эконом» для компании от 4 до 9 человек предоставляется скидка 20% от тарифа по промокоду GROUP. Промокод применяется на первой странице этапа бронирования или в момент покупки авиабилетов», — говорится в сообщении.

В акции участвуют как российские, так и международные направления. Все направления можно найти на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.

Период покупки — по 15 января 2020, период вылетов — с 15 января по 22 марта 2020 года.

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