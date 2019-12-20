Новости дня

Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона отказаться от поездок на личном транспорте

20 декабрь 2019 (16:14)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона отказаться от поездок на личном транспорте в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями.

Обращение вызвано рядом ДТП, сопутствующим фактором которых стали неблагоприятные метеорологические и дорожные условия. В этой связи водителям рекомендуют правильно выбирать скоростной режим, выдерживать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не допускать заносов.

Добавим, что в настоящее время наряды ДПС патрулируют трассы Свердловской области. В первую очередь инспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: