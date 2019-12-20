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Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 21 коп.

20 декабрь 2019 (15:37)

УрБК, Москва, 20.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 12 коп. до 62,41 руб., евро — на 21 коп. до 69,38 руб.

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