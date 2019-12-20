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Комнаты на вторичном рынке Екатеринбурга с февраля 2015 года подешевели на 27%

С февраля 2015 года комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга подешевели на 26,7%, однокомнатные квартиры — на 8,8%, двухкомнатные — на 6,6%, трехкомнатные — на 4,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



На 16 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 410 руб. За последний месяц показатель вырос на 0,1%.



Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 90 дней.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:11</span><br /><strong>Комнаты на вторичном рынке Екатеринбурга с февраля 2015 года подешевели на 27%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">С февраля 2015 года комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга подешевели на 26,7%, однокомнатные квартиры — на 8,8%, двухкомнатные — на 6,6%, трехкомнатные — на 4,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092226-komnaty-na-vtorichnom-rynke-ekaterinburga-s-fevralya-2015-goda-podesheveli-na-27.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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