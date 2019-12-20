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В Челябинской области при поддержке ФСБ изъято 9 тыс. упаковок контрафактных презервативов

20 декабрь 2019 (15:10)

УрБК, Челябинск, 20.12.2019. Мобильной группой Челябинской таможни во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Челябинской области пресечена попытка ввоза с территории Республики Казахстан контрафактных контрацептивов Contex.

Грузовик с товаром следовал через КПП «Троицк» и был остановлен на трассе А-310. В автомобиле были обнаружены 750 блоков средств контрацепции с признаками контрафактности. 9 тыс. упаковок презервативов Contex направлялись из города Алма-Аты и предназначались для реализации на внутреннем рынке города Октябрьский (Республика Башкортостан).

Правообладатель торговой марки сообщил, что не предоставлял права на использование товарного знака, и подтвердил контрафактность продукции. Причиненный ущерб составил около 2,5 млн руб., сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«На упаковке присутствовали явные признаки контрафактности: низкое качество полиграфии, несоответствие текстовых и графических элементов, использование неоригинального серийного номера. А значит, и содержимое упаковки небезопасно для жизни и здоровья потребителей», — пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни Денис Соляников.

27 тыс. единиц товара были изъяты и переданы полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ, правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

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