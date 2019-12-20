Новости дня

В Госдуме намерены ужесточить требования к пивоварам и распространить ЕГАИС на розничные продажи пива и общепит

УрБК, Москва, 20.12.2019. Депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива. По мнению экспертов, изменения правовых норм прежде всего могут ударить по небольшим пивоварням.



Как уточняют «Ведомости», данный законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к Системе обязательного учета производства и оборота алкоголя в РФ (ЕГАИС), но не производят пиво, говорится в пояснительной записке. С их участием выявлена схема — 22,5 млн дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 млрд руб. из-за недополученных акцизов.



По данным авторов законопроекта, в 2018 году Росалкогольрегулирование (РАР) провело 690 проверок, число нарушений выросло почти на треть. В Госдуме РФ предлагают распространить ЕГАИС на розничные продажи пива и общепит. При этом ЕГАИС отслеживает пиво до точки продажи. В Минфине инициативу поддержали при условии ее доработки.



Также депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил сделать обязательной установку счетчиков размеров производства для пивоваров, выпускающих от 100 тыс. декалитров пива в год. В настоящее время такие счетчики устанавливают компании, которые производят больше 300 тыс. дал в год.



По оценкам «Опоры России», поставить новое оборудование придется 60 небольшим производителям, а это может создать дополнительные барьеры для ведения бизнеса.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:44</span><br /><strong>В Госдуме намерены ужесточить требования к пивоварам и распространить ЕГАИС на розничные продажи пива и общепит</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 20.12.2019. Депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива. По мнению экспертов, изменения правовых норм прежде всего могут ударить по небольшим пивоварням.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092224-v-gosdume-namereny-uzhestochit-trebovaniya-k-pivovaram-i-rasprostranit-egais-na-roznichnye-prodazhi-piva-i-obschepit.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: