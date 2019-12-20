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В Госдуме намерены ужесточить требования к пивоварам и распространить ЕГАИС на розничные продажи пива и общепит
20 декабрь 2019 (14:44)
УрБК, Москва, 20.12.2019. Депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива. По мнению экспертов, изменения правовых норм прежде всего могут ударить по небольшим пивоварням.
Как уточняют «Ведомости», данный законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к Системе обязательного учета производства и оборота алкоголя в РФ (ЕГАИС), но не производят пиво, говорится в пояснительной записке. С их участием выявлена схема — 22,5 млн дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 млрд руб. из-за недополученных акцизов.
По данным авторов законопроекта, в 2018 году Росалкогольрегулирование (РАР) провело 690 проверок, число нарушений выросло почти на треть. В Госдуме РФ предлагают распространить ЕГАИС на розничные продажи пива и общепит. При этом ЕГАИС отслеживает пиво до точки продажи. В Минфине инициативу поддержали при условии ее доработки.
Также депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил сделать обязательной установку счетчиков размеров производства для пивоваров, выпускающих от 100 тыс. декалитров пива в год. В настоящее время такие счетчики устанавливают компании, которые производят больше 300 тыс. дал в год.
По оценкам «Опоры России», поставить новое оборудование придется 60 небольшим производителям, а это может создать дополнительные барьеры для ведения бизнеса.
Как уточняют «Ведомости», данный законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к Системе обязательного учета производства и оборота алкоголя в РФ (ЕГАИС), но не производят пиво, говорится в пояснительной записке. С их участием выявлена схема — 22,5 млн дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 млрд руб. из-за недополученных акцизов.
По данным авторов законопроекта, в 2018 году Росалкогольрегулирование (РАР) провело 690 проверок, число нарушений выросло почти на треть. В Госдуме РФ предлагают распространить ЕГАИС на розничные продажи пива и общепит. При этом ЕГАИС отслеживает пиво до точки продажи. В Минфине инициативу поддержали при условии ее доработки.
Также депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил сделать обязательной установку счетчиков размеров производства для пивоваров, выпускающих от 100 тыс. декалитров пива в год. В настоящее время такие счетчики устанавливают компании, которые производят больше 300 тыс. дал в год.
По оценкам «Опоры России», поставить новое оборудование придется 60 небольшим производителям, а это может создать дополнительные барьеры для ведения бизнеса.
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