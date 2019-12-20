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В 2020 году площадь выставки 100+ Технологии в Екатеринбурге увеличат до 30 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Екатеринбурге началась подготовка к проведению выставки 100+ Технологии для городов, которая пройдет 6-9 октября 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Организаторы начали принимать заявки от предприятий на участие и бронирование мест для размещения экспозиций.



Выставка состоится одновременно с VII Международным строительным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который снова будет проводиться в Конгресс-центре Екатеринбурга.



Уже известно, что площадь экспозиции увеличится до 30 тыс. кв. метров: она разместится в двух павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (№ 1 и № 2). Также появятся новые тематические разделы: «Архитектура и градостроительство», «Городская инфраструктура».



«Интерес к выставке в этом году был такой, что в следующий раз мы решили значительно расширить площадь экспозиции. Это сделает выставку крупнейшей в стране, благодаря чему она уже получила почетное наименование — строительный «Иннопром». Мы ожидаем, что в 2020 году пополнится не только число участников экспозиции, но и количество посетителей», — цитирует замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина официальный городской портал.



Напомним, что в 2019 году в выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 компании, 10 зарубежных стран, 11 регионов и 18 городов России.

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