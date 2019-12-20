Новости дня
В 2020 году площадь выставки 100+ Технологии в Екатеринбурге увеличат до 30 тыс. кв. метров
20 декабрь 2019 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Екатеринбурге началась подготовка к проведению выставки 100+ Технологии для городов, которая пройдет 6-9 октября 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Организаторы начали принимать заявки от предприятий на участие и бронирование мест для размещения экспозиций.
Выставка состоится одновременно с VII Международным строительным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который снова будет проводиться в Конгресс-центре Екатеринбурга.
Уже известно, что площадь экспозиции увеличится до 30 тыс. кв. метров: она разместится в двух павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (№ 1 и № 2). Также появятся новые тематические разделы: «Архитектура и градостроительство», «Городская инфраструктура».
«Интерес к выставке в этом году был такой, что в следующий раз мы решили значительно расширить площадь экспозиции. Это сделает выставку крупнейшей в стране, благодаря чему она уже получила почетное наименование — строительный «Иннопром». Мы ожидаем, что в 2020 году пополнится не только число участников экспозиции, но и количество посетителей», — цитирует замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина официальный городской портал.
Напомним, что в 2019 году в выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 компании, 10 зарубежных стран, 11 регионов и 18 городов России.
Выставка состоится одновременно с VII Международным строительным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который снова будет проводиться в Конгресс-центре Екатеринбурга.
Уже известно, что площадь экспозиции увеличится до 30 тыс. кв. метров: она разместится в двух павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (№ 1 и № 2). Также появятся новые тематические разделы: «Архитектура и градостроительство», «Городская инфраструктура».
«Интерес к выставке в этом году был такой, что в следующий раз мы решили значительно расширить площадь экспозиции. Это сделает выставку крупнейшей в стране, благодаря чему она уже получила почетное наименование — строительный «Иннопром». Мы ожидаем, что в 2020 году пополнится не только число участников экспозиции, но и количество посетителей», — цитирует замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина официальный городской портал.
Напомним, что в 2019 году в выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 компании, 10 зарубежных стран, 11 регионов и 18 городов России.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге стартовал международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia»
- В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2019»
- В Екатеринбурге начал работу Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia
- В Екатеринбурге начали подготовку к проведению 100+ Forum Russia 2016
- Франция, Иран и Беларусь подтвердили участие в выставке «Иннопром-2012»