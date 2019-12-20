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Рынок страхования жизни в РФ за девять месяцев сократился на 17%

УрБК, Москва, 20.12.2019. Совокупные взносы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) в РФ за девять месяцев 2019 года сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА».



«За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Часть премий, которые ранее трактовались участниками рынка как ИСЖ, теперь учитывается как накопительное страхование жизни. Падение премий по инвестиционному страхованию жизни частично компенсируется продажами продуктов НСЖ, ряд которых по своей сути представляет собой замаскированное ИСЖ. При этом за 9 месяцев 2019 года совокупные взносы (ИСЖ + НСЖ) упали на 17%», — говорится в исследовании.



По прогнозам агентства «Эксперт РА», в 2020 году падение премий в сегментах ИСЖ и НСЖ в совокупности замедлится. Объем рынка страхования жизни может сократиться на 11-12%.

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