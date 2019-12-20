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Суд освободил жительницу Екатеринбурга от уплаты более 300 тыс. рублей за просрочку микрозайма

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который ранее отказал одному физическому лицу во взыскании процентов за пользование микрозаймом с другого физлица. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«В сентябре 2015 года женщина оформила в микрофинансовой организации «Деньги в дом» заем «До зарплаты» — 15 тыс. руб. на 16 дней под 732% годовых. Она должна была вернуть деньги единым платежом в размере 19 тыс. 800 руб. Однако в срок расплатиться не смогла. На 16-й день после выдачи займа ООО «Деньги в дом» сменило название на ООО «Микрофинансовая организация» Турбо Деньги в дом», а спустя пять месяцев уступило право требования долга коллекторскому агентству ООО «Экспресс Коллекшн». А еще через полгода коллекторы заключили договор цессии с физическим лицом», — говорится в сообщении.



В феврале 2019 года женщина обратилась с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о взыскании с заемщицы суммы основного долга — 14 тыс. 840 руб. 43 коп., процентов за пользование займом за 4 года (период с 23 сентября 2015 года по 15 мая 2019 года) в размере 356 тыс. 526 руб. 71 коп., штрафной неустойки за нарушение сроков возврата суммы основного долга в размере 10 тыс. 697 руб. 07 коп., процентов за пользование займом в размере 20% годовых от суммы займа, а также штрафной неустойки в размере 20% годовых.



Суд отказал в удовлетворении иска. Тогда истец обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы дела, оставила решение в силе.



«Суд решил, что начисление сверхвысоких процентов за пользование займом за пределами установленного срока не соответствует нормам материального права. Поэтому произвел расчет задолженности, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше одного года, по состоянию на день заключения договора и с учетом произведенных ответчиком платежей. Из представленных истцом расчетов следует, что в период с 9 октября 2015 года по 20 марта 2016 года заемщик выплатила по займу 38 тыс. 715 руб. 81 коп. Суд посчитал, что заемщица полностью погасила взятые на себя обязательства», — сообщили в пресс-службе облсуда.

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