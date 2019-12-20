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Александр Высокинский: Екатеринбург подтвердил намерения развивать метро

20 декабрь 2019 (12:38)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости дальнейшего развития метрополитена в уральской столице.

«Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой. Подавляющее большинство жителей мегаполиса позитивно оценивают перспективы и считают, что метро жизненно необходимо городу», — сообщил глава Екатеринбурга.

Также Александр Высокинский подчеркнул, что строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, ранее глава города подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для трассировки второй линии метрополитена. Речь идет о маршруте от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки» с размещением депо в районе озера Малый Шарташ.

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