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Александр Высокинский: Екатеринбург подтвердил намерения развивать метро
20 декабрь 2019 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости дальнейшего развития метрополитена в уральской столице.
«Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой. Подавляющее большинство жителей мегаполиса позитивно оценивают перспективы и считают, что метро жизненно необходимо городу», — сообщил глава Екатеринбурга.
Также Александр Высокинский подчеркнул, что строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Напомним, ранее глава города подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для трассировки второй линии метрополитена. Речь идет о маршруте от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки» с размещением депо в районе озера Малый Шарташ.
«Муниципалитет подтвердил свои самые серьезные намерения. Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой. Подавляющее большинство жителей мегаполиса позитивно оценивают перспективы и считают, что метро жизненно необходимо городу», — сообщил глава Екатеринбурга.
Также Александр Высокинский подчеркнул, что строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга, говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Напомним, ранее глава города подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для трассировки второй линии метрополитена. Речь идет о маршруте от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки» с размещением депо в районе озера Малый Шарташ.
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