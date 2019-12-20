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В Екатеринбурге акционерное общество избежало попадания в список компаний-должников, оплатив 5 млн рублей просроченных долгов

20 декабрь 2019 (12:17)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В отношении акционерного общества в Кировском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере порядка 5 млн руб. Чтобы не фигурировать в списке компаний-должников, организация полностью оплатила задолженность.

Между должником и взыскателем было заключено мировое соглашение, которое не было исполнено должником самостоятельно. В результате взыскатель обратился в суд за получением исполнительного документа и предъявил его в Кировский районный отдел.

Судебным приставом-исполнителем были наложены аресты на счета в банках, вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении 13 автотранспортных средств должника: двух автомобилей «КамАЗ», четырех «МАЗов», автобуса и других единиц транспорта.

Решающим фактором для оплаты задолженности стало для должника то, что на сайте УФССП России по Свердловской области в «Банке данных исполнительных производств» организация значится как «должник». Эта информация помешала организации участвовать в ряде тендеров, а также продать часть автотранспортных средств.

В результате представитель должника пришел на прием к судебному приставу-исполнителю, получил постановления и квитанции на оплату задолженности, на следующий день оплатил задолженность в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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