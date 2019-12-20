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В Екатеринбурге акционерное общество избежало попадания в список компаний-должников, оплатив 5 млн рублей просроченных долгов

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В отношении акционерного общества в Кировском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере порядка 5 млн руб. Чтобы не фигурировать в списке компаний-должников, организация полностью оплатила задолженность.



Между должником и взыскателем было заключено мировое соглашение, которое не было исполнено должником самостоятельно. В результате взыскатель обратился в суд за получением исполнительного документа и предъявил его в Кировский районный отдел.



Судебным приставом-исполнителем были наложены аресты на счета в банках, вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении 13 автотранспортных средств должника: двух автомобилей «КамАЗ», четырех «МАЗов», автобуса и других единиц транспорта.



Решающим фактором для оплаты задолженности стало для должника то, что на сайте УФССП России по Свердловской области в «Банке данных исполнительных производств» организация значится как «должник». Эта информация помешала организации участвовать в ряде тендеров, а также продать часть автотранспортных средств.



В результате представитель должника пришел на прием к судебному приставу-исполнителю, получил постановления и квитанции на оплату задолженности, на следующий день оплатил задолженность в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:17</span><br /><strong>В Екатеринбурге акционерное общество избежало попадания в список компаний-должников, оплатив 5 млн рублей просроченных долгов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В отношении акционерного общества в Кировском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере порядка 5 млн руб. Чтобы не фигурировать в списке компаний-должников, организация полностью оплатила задолженность.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092216-v-ekaterinburge-akcionernoe-obschestvo-izbezhalo-popadaniya-v-spisok-kompaniy-dolzhnikov-oplativ-5-mln-rubley-prosrochennyh-dolgov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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