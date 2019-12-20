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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» проводит реконструкцию железнодорожного участка

20 декабрь 2019 (11:36)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» проводит реконструкцию железнодорожного участка. Об этом газете «Асбестовский рабочий» рассказал начальник цеха обжига пропантов предприятия Вячеслав Воротов.

«Мы отгружаем пропанты не только по России, но и в страны ближнего зарубежья. Сейчас это Казахстан, а в 2010 году география была еще шире — продукция доставлялась даже в Канаду. С увеличением объемов потребовались изменения в режиме труда. Раньше начальник железнодорожного участка работал на пятидневке, были выходные дни. Пришли к тому, что надо организовать две смены. Сейчас железнодорожный участок у нас работает круглосуточно, его обслуживают четыре бригады. Две работают в двухсменном режиме и две дневные», — цитирует пресс-служба компании «ФОРЭС» Вячеслава Воротова.

По его словам, два из четырех тупиков находятся на консервации — они давно не эксплуатируются и уже практически разобраны. В настоящее время идет реконструкция второй железнодорожной ветки. Если раньше на железнодорожном участке отгружали только готовую продукцию, то сейчас предусмотрена и выгрузка — некоторые материалы для производства поступают также железнодорожным транспортом.

«Например, исходное сырье для нашего производства сейчас доставляется автотранспортом. Реконструкция же одного из тупиков и строительство бункера перегрузки позволят использовать железную дорогу. Зима нас немножко притормозила, весной должны завершить работы, и второй путь запустим в эксплуатацию», — сообщил В. Воротов.

«Альтернативы железной дороге, конечно, нет. Длина второго тупика, который сейчас полностью реконструируется, составляет 239 метров. Был разработан специальный проект, который прошел соответствующие государственные экспертизы», — добавил главный инженер Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Данил Щигалев.

Работы ведут квалифицированные подрядные организации под пристальным контролем департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Соответственно, и средства на реализацию проекта компания выделяет немалые. Окончание работ и сдача объекта в эксплуатацию намечены на 2020 год.

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