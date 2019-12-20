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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» проводит реконструкцию железнодорожного участка

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» проводит реконструкцию железнодорожного участка. Об этом газете «Асбестовский рабочий» рассказал начальник цеха обжига пропантов предприятия Вячеслав Воротов.



«Мы отгружаем пропанты не только по России, но и в страны ближнего зарубежья. Сейчас это Казахстан, а в 2010 году география была еще шире — продукция доставлялась даже в Канаду. С увеличением объемов потребовались изменения в режиме труда. Раньше начальник железнодорожного участка работал на пятидневке, были выходные дни. Пришли к тому, что надо организовать две смены. Сейчас железнодорожный участок у нас работает круглосуточно, его обслуживают четыре бригады. Две работают в двухсменном режиме и две дневные», — цитирует пресс-служба компании «ФОРЭС» Вячеслава Воротова.



По его словам, два из четырех тупиков находятся на консервации — они давно не эксплуатируются и уже практически разобраны. В настоящее время идет реконструкция второй железнодорожной ветки. Если раньше на железнодорожном участке отгружали только готовую продукцию, то сейчас предусмотрена и выгрузка — некоторые материалы для производства поступают также железнодорожным транспортом.



«Например, исходное сырье для нашего производства сейчас доставляется автотранспортом. Реконструкция же одного из тупиков и строительство бункера перегрузки позволят использовать железную дорогу. Зима нас немножко притормозила, весной должны завершить работы, и второй путь запустим в эксплуатацию», — сообщил В. Воротов.



«Альтернативы железной дороге, конечно, нет. Длина второго тупика, который сейчас полностью реконструируется, составляет 239 метров. Был разработан специальный проект, который прошел соответствующие государственные экспертизы», — добавил главный инженер Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Данил Щигалев.



Работы ведут квалифицированные подрядные организации под пристальным контролем департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Соответственно, и средства на реализацию проекта компания выделяет немалые. Окончание работ и сдача объекта в эксплуатацию намечены на 2020 год.

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