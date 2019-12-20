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В результате поломки Sukhoi Superjet 100 из Челябинска в Москву не смогли улететь 79 пассажиров
20 декабрь 2019 (11:16)
УрБК, Челябинск, 20.12.2019. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря.
Причиной сорванного рейса (вылет сегодня в 6 мск — прим. ред.) стали проблемы с запуском двигателей авиалайнера. Он не смог запуститься дважды, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Челябинска.
На борту самолета было 79 пассажиров, которых высадили с борта. В настоящее время «Аэрофлот» решает, как с ними поступить.
Причиной сорванного рейса (вылет сегодня в 6 мск — прим. ред.) стали проблемы с запуском двигателей авиалайнера. Он не смог запуститься дважды, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Челябинска.
На борту самолета было 79 пассажиров, которых высадили с борта. В настоящее время «Аэрофлот» решает, как с ними поступить.
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