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В результате поломки Sukhoi Superjet 100 из Челябинска в Москву не смогли улететь 79 пассажиров

20 декабрь 2019 (11:16)

УрБК, Челябинск, 20.12.2019. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря.

Причиной сорванного рейса (вылет сегодня в 6 мск — прим. ред.) стали проблемы с запуском двигателей авиалайнера. Он не смог запуститься дважды, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Челябинска.

На борту самолета было 79 пассажиров, которых высадили с борта. В настоящее время «Аэрофлот» решает, как с ними поступить.

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