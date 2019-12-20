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Банк «НЕЙВА» объявил о новых условиях по депозитам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей





Как отмечается в сообщении кредитной организации, основные



«Если остались вопросы, вам всегда помогут специалисты круглосуточной службы поддержки клиентов по единому многоканальному телефону 8–800–7000–213 (звонок бесплатный). Банк «НЕЙВА» — люди навстречу людям!» — подчеркнули в кредитно-финансовом учреждении. УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. С 23 декабря 2019 года в банке «НЕЙВА» начнут действовать новые условия привлечения денежных средств на депозиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Как отмечается в сообщении кредитной организации, основные изменения коснулись процентных ставок по депозиту «Казначей» в рублях. Также изменились условия привлечения средств путем выпуска собственных векселей банка «НЕЙВА».«Если остались вопросы, вам всегда помогут специалисты круглосуточной службы поддержки клиентов по единому многоканальному телефону 8–800–7000–213 (звонок бесплатный). Банк «НЕЙВА» — люди навстречу людям!» — подчеркнули в кредитно-финансовом учреждении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:47</span><br /><strong>Банк «НЕЙВА» объявил о новых условиях по депозитам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. С 23 декабря 2019 года в банке «НЕЙВА» начнут действовать новые условия привлечения денежных средств на депозиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092208-bank-neyva-obyavil-o-novyh-usloviyah-po-depozitam-dlya-yurlic-i-individualnyh-predprinimateley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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