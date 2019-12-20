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Банк «НЕЙВА» объявил о новых условиях по депозитам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей
20 декабрь 2019 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. С 23 декабря 2019 года в банке «НЕЙВА» начнут действовать новые условия привлечения денежных средств на депозиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как отмечается в сообщении кредитной организации, основные изменения коснулись процентных ставок по депозиту «Казначей» в рублях. Также изменились условия привлечения средств путем выпуска собственных векселей банка «НЕЙВА».
«Если остались вопросы, вам всегда помогут специалисты круглосуточной службы поддержки клиентов по единому многоканальному телефону 8–800–7000–213 (звонок бесплатный). Банк «НЕЙВА» — люди навстречу людям!» — подчеркнули в кредитно-финансовом учреждении.
Как отмечается в сообщении кредитной организации, основные изменения коснулись процентных ставок по депозиту «Казначей» в рублях. Также изменились условия привлечения средств путем выпуска собственных векселей банка «НЕЙВА».
«Если остались вопросы, вам всегда помогут специалисты круглосуточной службы поддержки клиентов по единому многоканальному телефону 8–800–7000–213 (звонок бесплатный). Банк «НЕЙВА» — люди навстречу людям!» — подчеркнули в кредитно-финансовом учреждении.
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