Важно
В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет Airbus-321 авиакомпании Red Wings
19 декабрь 2019 (17:54)
В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет Airbus-321 авиакомпании Red Wings. Эту информацию УрБК подтвердили в аэропорту.
Рейс вылетел из Екатеринбурга в Москву без пассажиров с целью перегона в аэропорт Домодедово. Известно, что на его борту были только три члена экипажа.
О подробных причинах аварийной посадки в аэропорту обещали сообщить позже.
Рейс вылетел из Екатеринбурга в Москву без пассажиров с целью перегона в аэропорт Домодедово. Известно, что на его борту были только три члена экипажа.
О подробных причинах аварийной посадки в аэропорту обещали сообщить позже.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет Airbus-321 авиакомпании Red Wings
- В аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Россия»
- В аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Россия»
- В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Ютэйр»
- Аэропорт Кольцово: вынужденную посадку совершил самолет ДОСААФ, а не МЧС