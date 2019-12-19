Академический: квартал «Близкий» еще строится, а детсад уже готов

Сегодня в районе Академический торжественно открылся новый детсад. Событие важное для Екатеринбурга как в экономическом, так и в социальном плане. Современное здание, учитывающее потребности детей, а также родителей, в сочетании с радостным настроем сегодняшнего мероприятия дали уверенность в том, что Екатеринбург и его жители развиваются.Открывшийся сегодня в Академическом районе детсад № 43 (пр. А. Сахарова, 85а) стал одиннадцатым по счету детским дошкольным учреждением на территории Специализированного застройщика «РСГ-Академическое».Детсад полностью соответствует концепции Академического: это комплексный подход к формированию комфортной городской и бытовой среды. Вот почему важно в экономическом плане сегодняшнее событие для района и города: современный объект был создан за полгода.В церемонии открытия приняли участие представители администрации города, Специализированного застройщика «РСГ-Академическое», управляющей компании Академического района, подрядной организации, обеспечивающей строительство объекта.Групповые, спальни, буфетные, залы для занятий физкультурой и музыкой, процедурный и медицинский кабинеты, прачечная, пищеблок. Все это предусмотрено «по умолчанию», как и двойные комплекты игрушек.«Очень здорово, что мы построили в районе новый детский сад, это уже второй десяток детских дошкольных учреждений, которые открываются в Академическом. Важно, что еще не все дома квартала «Близкий» сданы (он активно строится), а детский сад уже готов», — заявил гендиректор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.По его словам, развитая социальная инфраструктура Академического — пример успешной реализации механизма государственно-частного партнерства. Взаимодействие застройщика и властей позволяет создавать действительно комфортную среду и атмосферу добрососедства, которую так ценят жители.Говоря о квартале «Близкий», Виктор Кривошеин отметил, что проектов, где природная среда органично вписана в жилую застройку, единицы не только в Екатеринбурге, но и в России. «Близкий» — один из них.«Мы создаем потрясающий проект: 260 тыс. кв. м. жилья, разноэтажная застройка, набережная реки в центре квартала, прекрасные условия для детского и семейного отдыха — думаю, что жители будут очень довольны», — добавил Виктор Кривошеин.На постоянной основе будут работать в новом детском саду психолог и логопед. На территории учреждения оборудованы 10 игровых площадок для прогулок и просторная спортивная зона с безопасным покрытием. Здесь предусмотрены навесы для хранения санок, лыж, колясок. Для песочниц есть специальные крышки. Детсад полностью укомплектован и оснащен более 30 видеокамерами.Добавим, что в первый раз дети придут в группы 23 декабря на 3 часа, а с января будущего года детсад начнет работу в полном режиме.