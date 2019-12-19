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Комитет Заксобрания одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого района Екатеринбурга — Академического

19 декабрь 2019 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сегодня, 19 декабря 2019 года, профильный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого административного района Екатеринбурга — Академического.

Законопроект был предложен гордумой, в Заксобрании сегодня его представил первый замглавы города Александр Ковальчик. В документе описываются цели, механизмы и сроки реализации. В состав восьмого района планируется включить части Верх-Исетского и Ленинского районов.

Создание района обеспечит единый подход к развитию социальной инфраструктуры, для этого нужна единая стратегия развития Академического, указал Александр Ковальчик. В итоге члены комитета проголосовали за законопроект во всех трех чтениях.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания 24 декабря.

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