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Комитет Заксобрания одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого района Екатеринбурга — Академического

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сегодня, 19 декабря 2019 года, профильный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого административного района Екатеринбурга — Академического.



Законопроект был предложен гордумой, в Заксобрании сегодня его представил первый замглавы города Александр Ковальчик. В документе описываются цели, механизмы и сроки реализации. В состав восьмого района планируется включить части Верх-Исетского и Ленинского районов.



Создание района обеспечит единый подход к развитию социальной инфраструктуры, для этого нужна единая стратегия развития Академического, указал Александр Ковальчик. В итоге члены комитета проголосовали за законопроект во всех трех чтениях.



Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания 24 декабря.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:46</span><br /><strong>Комитет Заксобрания одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого района Екатеринбурга — Академического</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сегодня, 19 декабря 2019 года, профильный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил в трех чтениях законопроект о создании восьмого административного района Екатеринбурга — Академического.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092202-komitet-zaksobraniya-odobril-v-treh-chteniyah-zakonoproekt-o-sozdanii-vosmogo-rayona-ekaterinburga-akademicheskogo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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