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Число выданных потребительских кредитов в Челябинской области снизилось на 5%
19 декабрь 2019 (17:31)
УрБК, Челябинск, 19.12.2019. В ноябре 2019 года в Челябинской области было выдано 44 тыс. 666 потребительских кредитов, что на 5% ниже по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — 47 тыс. 012 ед. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным исследования НБКИ, в целом по стране в ноябре 2019 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,61 млн ед., сократившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1,67 млн ед.).
Наиболее сильная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Удмуртской Республике (-12,1%), Кемеровской (-10,1%) и Московской (-8,4%) областях, а также в Москве (-8,3%) и Тульской области (-7,6%).
Согласно данным исследования НБКИ, в целом по стране в ноябре 2019 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,61 млн ед., сократившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1,67 млн ед.).
Наиболее сильная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Удмуртской Республике (-12,1%), Кемеровской (-10,1%) и Московской (-8,4%) областях, а также в Москве (-8,3%) и Тульской области (-7,6%).
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