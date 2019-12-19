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В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет Airbus-321 авиакомпании Red Wings
19 декабрь 2019 (16:55)
УрБК, 19.12.2019. В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет Airbus-321 авиакомпании Red Wings. Эту информацию УрБК подтвердили в аэропорту.
Рейс вылетел из Екатеринбурга в Москву без пассажиров с целью перегона в аэропорт Домодедово. Известно, что на его борту были только три члена экипажа.
О подробных причинах аварийной посадки в аэропорту обещали сообщить позже.
Рейс вылетел из Екатеринбурга в Москву без пассажиров с целью перегона в аэропорт Домодедово. Известно, что на его борту были только три члена экипажа.
О подробных причинах аварийной посадки в аэропорту обещали сообщить позже.
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