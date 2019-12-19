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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метелей
19 декабрь 2019 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сильный снег и метели ожидаются в Свердловской области 20 декабря.
Из-за возможного ухудшения видимости, образования снежных заносов и скользкого дорожного покрытия ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Рекомендуется закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности следует исключить поездки на автомобиле.
В дороге рекомендуют быть предельно внимательными в условиях плохой видимости, двигаться только по большим дорогам и шоссе.
В случае неисправности или при очень плохой видимости нужно включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине, ждать помощи в автомобиле, оставив двигатель включенным, приоткрыв стекло для вентиляции.
На улице во время сильного снегопада следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться частей конструкций и нависших предметов, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Из-за возможного ухудшения видимости, образования снежных заносов и скользкого дорожного покрытия ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности. Рекомендуется закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности следует исключить поездки на автомобиле.
В дороге рекомендуют быть предельно внимательными в условиях плохой видимости, двигаться только по большим дорогам и шоссе.
В случае неисправности или при очень плохой видимости нужно включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине, ждать помощи в автомобиле, оставив двигатель включенным, приоткрыв стекло для вентиляции.
На улице во время сильного снегопада следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться частей конструкций и нависших предметов, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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