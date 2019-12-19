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На ЕВРАЗ КГОКе производительность автосамосвалов в карьерах увеличили на 8%

19 декабрь 2019 (16:22)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. На Качканарском ГОКе более чем на 8% увеличили производительность автосамосвалов в карьерах благодаря цифровизации работы горнотранспортного оборудования.

Как сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа, проект реализован совместно с компанией ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»). Система «Карьер» объединяет геологические показатели и блочную модель месторождения с работой горного транспорта, что позволяет по-новому управлять качеством добываемой руды. Показатели горной массы в каждом забое доступны всем участникам рабочего процесса, эти данные включены в сменные наряд-задания.

«Все самосвалы и экскаваторы ЕВРАЗ КГОКа оборудованы интеллектуальными панелями. Машинисту экскаватора это позволяет видеть блочную модель месторождения: где находится руда, а где вскрыша. Если ему дано задание грузить вскрышу, он видит ее границы в системе и не погрузит руду. Данные о работе техники также передаются диспетчерам и руководителям предприятия. Система непрерывно анализирует их и выбирает для карьерных самосвалов самый оптимальный маршрут следующей погрузки, что позволяет избежать простоев», — говорится в сообщении.

«В 2020 году планируется интегрировать в проект железнодорожный транспорт, установить на тяговых агрегатах интеллектуальное оборудование, чтобы машинисты электровоза и экскаватора взаимодействовали во время погрузки. Это позволит получать информацию о перевозимой руде и управлять процессом», — рассказал управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

«Для автоматического определения качества руды в каждой точке черпания установлено оборудование высокоточного позиционирования ковша экскаватора, что позволило интегрировать в единую систему геологическую модель месторождения», — прокомментировал генеральный директор «ВИСТ Групп» Павел Растопшин.

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