Новости дня

Владимир Путин: 20% средств Фонда национального благосостояния уже находятся в экономике

УрБК, Москва, 19.12.2019. Фонд национального благосостояния (ФНБ) значительно вырос, при этом 20% его средств уже находятся в экономике, из них 8% потратили на инфраструктурные проекты, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве сообщил президент РФ Владимир Путин.



«Фонд национального благосостояния действительно вырос. Что касается того, тратить деньги или нет, 20% уже находятся в экономике. Из них 8% потратили на инфраструктурные проекты. Например, ЦКАД в Москве. Осуществляются закупки вагонов для РЖД. Деньги направили на БАМ и Транссиб», — уточнил глава государства.



При этом он отметил, что ФНБ — это, прежде всего, подушка безопасности страны.



«Цель ФНБ — обеспечить стабильность национальной валюты. Это наша подушка безопасности. Самое простое — это разбрасывать деньги, но мы этого делать не будем», — подчеркнул Владимир Путин.



Отвечая на вопрос о рекордно низком уровне инфляции в РФ, глава государства пояснил, что она «подрывает инвестиционный процесс».



«Мы не боимся. Но не хотим повышения цен. Но инфляция подрывает инвестиционный процесс. У нас 3,25% инфляции. Это хороший показатель», — заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что в начале следующего года «мы можем увидеть показатель ниже 3%».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:01</span><br /><strong>Владимир Путин: 20% средств Фонда национального благосостояния уже находятся в экономике</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.12.2019. Фонд национального благосостояния (ФНБ) значительно вырос, при этом 20% его средств уже находятся в экономике, из них 8% потратили на инфраструктурные проекты, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве сообщил президент РФ Владимир Путин.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092195-vladimir-putin-20-sredstv-fond-nacionalnogo-blagosostoyaniya-uzhe-nahodyatsya-v-ekonomike.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: