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Владимир Путин: 20% средств Фонда национального благосостояния уже находятся в экономике
19 декабрь 2019 (16:01)
УрБК, Москва, 19.12.2019. Фонд национального благосостояния (ФНБ) значительно вырос, при этом 20% его средств уже находятся в экономике, из них 8% потратили на инфраструктурные проекты, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Фонд национального благосостояния действительно вырос. Что касается того, тратить деньги или нет, 20% уже находятся в экономике. Из них 8% потратили на инфраструктурные проекты. Например, ЦКАД в Москве. Осуществляются закупки вагонов для РЖД. Деньги направили на БАМ и Транссиб», — уточнил глава государства.
При этом он отметил, что ФНБ — это, прежде всего, подушка безопасности страны.
«Цель ФНБ — обеспечить стабильность национальной валюты. Это наша подушка безопасности. Самое простое — это разбрасывать деньги, но мы этого делать не будем», — подчеркнул Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о рекордно низком уровне инфляции в РФ, глава государства пояснил, что она «подрывает инвестиционный процесс».
«Мы не боимся. Но не хотим повышения цен. Но инфляция подрывает инвестиционный процесс. У нас 3,25% инфляции. Это хороший показатель», — заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что в начале следующего года «мы можем увидеть показатель ниже 3%».
«Фонд национального благосостояния действительно вырос. Что касается того, тратить деньги или нет, 20% уже находятся в экономике. Из них 8% потратили на инфраструктурные проекты. Например, ЦКАД в Москве. Осуществляются закупки вагонов для РЖД. Деньги направили на БАМ и Транссиб», — уточнил глава государства.
При этом он отметил, что ФНБ — это, прежде всего, подушка безопасности страны.
«Цель ФНБ — обеспечить стабильность национальной валюты. Это наша подушка безопасности. Самое простое — это разбрасывать деньги, но мы этого делать не будем», — подчеркнул Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о рекордно низком уровне инфляции в РФ, глава государства пояснил, что она «подрывает инвестиционный процесс».
«Мы не боимся. Но не хотим повышения цен. Но инфляция подрывает инвестиционный процесс. У нас 3,25% инфляции. Это хороший показатель», — заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что в начале следующего года «мы можем увидеть показатель ниже 3%».
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