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Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 10 коп.
19 декабрь 2019 (15:45)
УрБК, Москва, 19.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 5,48 коп. до 62,52 руб., евро — на 10,48 коп. до 69,58 руб.
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