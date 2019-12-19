Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 10 коп.

19 декабрь 2019 (15:45)

УрБК, Москва, 19.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 5,48 коп. до 62,52 руб., евро — на 10,48 коп. до 69,58 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: