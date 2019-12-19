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Студенты программы Группы ЧТПЗ из Челябинска завоевали три медали на региональном чемпионате WorldSkills Russia
19 декабрь 2019 (15:08)
УрБК, Челябинск, 19.12.2019. Студенты корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», которые обучаются в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева, завоевали три медали на VII открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обладателем серебряной медали в компетенции «Работа на токарных универсальных станках» стал выпускник программы «Будущее Белой металлургии» Максим Куколев. В компетенции «Промышленная робототехника» второкурсники Евгений Любин и Дмитрий Хайрнасов завоевали второе и третье места соответственно.
«Успех студентов Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума на региональном чемпионате WorldSkills Russia — показатель качества образования, которое они получают в рамках программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». За два года участия в чемпионатах наши студенты завоевали девять медалей. Уверен, что будущие белые металлурги будут с успехом применять полученные навыки во время работы в цехах Белой металлургии», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
Кроме того, третье место на чемпионате в компетенции «Работа на токарных универсальных станках» в категории «Навыки мудрых» занял токарь Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Сергей Земляков, который работает в ремонтно-механическом цехе ЧТПЗ уже 35 лет.
В VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области приняли участие 600 конкурсантов. Чемпионат включал 52 компетенции для основной категории, 20 компетенций для юниоров и 13 — для категории «Навыки мудрых».
Обладателем серебряной медали в компетенции «Работа на токарных универсальных станках» стал выпускник программы «Будущее Белой металлургии» Максим Куколев. В компетенции «Промышленная робототехника» второкурсники Евгений Любин и Дмитрий Хайрнасов завоевали второе и третье места соответственно.
«Успех студентов Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума на региональном чемпионате WorldSkills Russia — показатель качества образования, которое они получают в рамках программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». За два года участия в чемпионатах наши студенты завоевали девять медалей. Уверен, что будущие белые металлурги будут с успехом применять полученные навыки во время работы в цехах Белой металлургии», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
Кроме того, третье место на чемпионате в компетенции «Работа на токарных универсальных станках» в категории «Навыки мудрых» занял токарь Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Сергей Земляков, который работает в ремонтно-механическом цехе ЧТПЗ уже 35 лет.
В VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области приняли участие 600 конкурсантов. Чемпионат включал 52 компетенции для основной категории, 20 компетенций для юниоров и 13 — для категории «Навыки мудрых».
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