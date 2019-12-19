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Минфин выставит на продажу пакеты акций РЖД и «Почты России»

УрБК, Москва, 19.12.2019. Стали известны подробности плана Минфина России по приватизации на 2020-2022 годы. Предполагается, что будут выставлены на продажу 25% акций РЖД, а также 50% акций «Почты России» и Россельхозбанка.



Как сообщают «Известия», на совещании министра финансов Антона Силуанова, которое состоялось 10 декабря, рассматривалась возможность продажи пакетов акций ряда компаний с госучастием. Согласно планам Минфина РФ, будут выставлены на продажу 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка.



По аналогичной схеме планируется приватизировать и «Росагролизинг». При этом в Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии» хотят добиться снижения доли государства со 100% до 75% +1 акция с помощью продажи ценных бумаг. При этом сообщается, что акции последней передадут стратегическому инвестору. Такой же способ приватизации могут использовать и с «Русгидро», где Минфин РФ планирует сократить свою долю с 60,56% до 50% +1 акция.



По информации с совещания Минфина, «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) планируется продавать в два этапа: сначала долю РФ сократят до 75% +1 акция, а после этого — до 50% +1 акция. Столько же государство оставит себе и в «Российских ипподромах» (сейчас компания принадлежит государству полностью). В «Россетях» будет выставлено на продажу 13% ценных бумаг, в итоге доля государства сократится с 88,04% до 75% +1 акция. До такого же уровня планируется сократить участие «Россетей» в ФСК ЕЭС, сегодня доля первой компании во второй составляет 80,13%. В «Аэрофлоте» участие государства может снизиться на 1%, в аэропорту Шереметьево — на 15%.



Кроме того, правительство РФ планирует полностью выйти из участия в двух акционерных обществах: Новороссийском морском торговом порту (НМТП), где сегодня у государства 20%, и «Продинторге», который принадлежит РФ на 100%. По приватизации «Зарубежнефти» конкретных предложений пока не сформировано.

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