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Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве компании «Региональные энергетические системы»
19 декабрь 2019 (13:46)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Региональные энергетические системы» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований превышает 49 млн руб.
Отметим, что ООО «Региональные энергетические системы» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Шарташская, 19. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований превышает 49 млн руб.
Отметим, что ООО «Региональные энергетические системы» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Шарташская, 19. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
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