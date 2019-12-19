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Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве компании «Региональные энергетические системы»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Региональные энергетические системы» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований превышает 49 млн руб.



Отметим, что ООО «Региональные энергетические системы» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Шарташская, 19. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

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