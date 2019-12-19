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Глава ПФР Антон Дроздов спрогнозировал рост пенсий в 2020 году до 3%
19 декабрь 2019 (13:25)
УрБК, Москва, 19.12.2019. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов спрогнозировал рост пенсий в 2020 году, которые могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
Как он сообщил, индексация пенсий в новом году составит 6,6%, что, по словам главы ПФР, почти «в два раза выше, чем инфляция».
«Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3% налицо», — заключил Антон Дроздов.
Он также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18% по сравнению с 2019 годом. По прогнозам господина Дроздова, в 2022 году пенсии в России в среднем составят «где-то 18 тыс. 300 руб.».
Как он сообщил, индексация пенсий в новом году составит 6,6%, что, по словам главы ПФР, почти «в два раза выше, чем инфляция».
«Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3% налицо», — заключил Антон Дроздов.
Он также предположил, что в ближайшие три года пенсии вырастут на более чем 18% по сравнению с 2019 годом. По прогнозам господина Дроздова, в 2022 году пенсии в России в среднем составят «где-то 18 тыс. 300 руб.».
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