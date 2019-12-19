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В Екатеринбурге автобусный маршрут № 054 продлили до микрорайона Солнечный

19 декабрь 2019 (13:04)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга изменил схему движения автобусного маршрута № 054. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«По просьбам горожан в целях улучшения транспортного обеспечения микрорайона Солнечный с 21 декабря 2019 года указанный маршрут продлен до остановки «Солнечный микрорайон», — говорится в сообщении.

Автобусы будут следовать по улицам Городская — Чемпионов — бульвар Золотистый — Лучистая.

Кроме того, по маршруту следования добавляются остановочные пункты «Улица Чемпионов», «Улица Счастливая».

Отмечается, что интервал движения на маршруте в часы пик будет составлять 7-9 минут, в межпиковое время — 8-15 минут. На автобусном маршруте добавляются три единицы подвижной техники.

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