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В Екатеринбурге автобусный маршрут № 054 продлили до микрорайона Солнечный
19 декабрь 2019 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга изменил схему движения автобусного маршрута № 054. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«По просьбам горожан в целях улучшения транспортного обеспечения микрорайона Солнечный с 21 декабря 2019 года указанный маршрут продлен до остановки «Солнечный микрорайон», — говорится в сообщении.
Автобусы будут следовать по улицам Городская — Чемпионов — бульвар Золотистый — Лучистая.
Кроме того, по маршруту следования добавляются остановочные пункты «Улица Чемпионов», «Улица Счастливая».
Отмечается, что интервал движения на маршруте в часы пик будет составлять 7-9 минут, в межпиковое время — 8-15 минут. На автобусном маршруте добавляются три единицы подвижной техники.
«По просьбам горожан в целях улучшения транспортного обеспечения микрорайона Солнечный с 21 декабря 2019 года указанный маршрут продлен до остановки «Солнечный микрорайон», — говорится в сообщении.
Автобусы будут следовать по улицам Городская — Чемпионов — бульвар Золотистый — Лучистая.
Кроме того, по маршруту следования добавляются остановочные пункты «Улица Чемпионов», «Улица Счастливая».
Отмечается, что интервал движения на маршруте в часы пик будет составлять 7-9 минут, в межпиковое время — 8-15 минут. На автобусном маршруте добавляются три единицы подвижной техники.
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