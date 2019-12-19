Важно
В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
19 декабрь 2019 (12:07)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«При контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 кг украшений из янтаря. Более 1 тыс. предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Причем украшений в нем было больше, чем личных вещей. Таможенникам пассажирка рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве, а затем планировала продать их в Китае. Янтарь в цене у граждан КНР, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами», — говорится в сообщении.
Таможенники изъяли всю партию украшений. Дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии.
«При контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 кг украшений из янтаря. Более 1 тыс. предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Причем украшений в нем было больше, чем личных вещей. Таможенникам пассажирка рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве, а затем планировала продать их в Китае. Янтарь в цене у граждан КНР, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами», — говорится в сообщении.
Таможенники изъяли всю партию украшений. Дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
- Таможенники изъяли почти 2 тыс. незадекларированных молочных коктейлей в Екатеринбурге
- Кольцовские таможенники пресекли вывоз янтаря из России в Китай
- Таможенники в аэропорту Кольцово изъяли у мужчины 300 ювелирных украшений
- Гражданка Армении оштрафована за ввоз через Кольцово украшений на 1 млн рублей